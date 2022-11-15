16 Kasım 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu'ndan yandaşlarını kızdıracak sözler: İstiklal'deki saldırıdan toplumu ayrıştırmak isteyenler alçaktır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenler alçaktır" dedi. CHP liderinin sözleri, hain terör saldırısının ilk dakikasından bu yana nifak arayışı içerisinde olan, devleti ve hükümeti hedef gösterip terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan CHP yandaşlarını akıllara getirdi.