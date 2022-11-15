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Taksim bombacısını Edirne'ye götürmeyi planlayan şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Taksim bombacısını Edirne’ye götürmeyi planlayan şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. Teröristi yurtdışına kaçması için Edirne'ye götürmeyi planlayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

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