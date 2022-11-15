Son dakika | Bakan Kurum duyurdu! Emisyon oranlarıyla ilgili yeni gelişme

"İKLİM KANUNUMUZLA BİRLİKTE ADIMLARIMIZI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emisyonların azaltılması konusunda tüm sektörlerle bir arada çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, "Daha önce 2015 yılında Birleşmiş Milletler çerçeve sözleşmesi kapsamında sekreteryaya emisyonlarımızı ve emisyonlarda gerçekleştirme oranlarımızı bildirmiştik. Ve 2030 yılı itibariyle 1 milyar 175 milyon ton gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bugün ulusal katkı beyanımızı güncelledik. Ve 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41 çıkarttık. Yani neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz. Artıştan yüzde 41 azaltarak sadece 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız. Yine burada tüm dünyayla paylaştığımız önemli bir konu da emisyonlarımızın pik yapacağı yıldı. Bu yıl da en geç 2038 yılına kadar tüm emisyonların en fazla pik yapacağı yıl olarak yine sekreterya ve tüm dünyaya ilan etmiş olduk. İnşallah, biz bu noktada gerek emisyonlarımızın azaltılması gerekse tüm sektörlerimizle birlikte yapacağımız ortak çalışmalar çerçevesinde bu adımlarımızı atacağız. Yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla bunu belirledik. Yedi sektörümüzle birlikte enerji, sanayi, ulaştırma, tarım atık sektörü, yine binalar gibi, tüm sektörlerimizi içeren bilimsel alanda olan 2053 hedeflerimize uygun bir şekilde bu taahhütlerimizi tüm dünyayla paylaşmış olduk. Bu yeni taahhütümüzün ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya adına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah biz daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları kararlı bir şekilde yapacağız. Gerek iklim şurasından aldığımız sonuç bildirgemiz gerekse tüm bu çalışmalarımız çerçevesinde hazırlayacağımız iklim kanunumuzla birlikte de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.

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