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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'İstiklal saldırısı' paylaşımı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’İstiklal saldırısı’ paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'İstiklal saldırısı' paylaşımı geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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