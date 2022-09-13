Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan’a sığınma talebinde bulundu! Türkiye’ye iade sürecini etkiler mi?

TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİNİ ETKİLER Mİ?

Bulgaristan'da cezaevinde tutulan Göktaş'ın, Türkiye'ye iadesine yönelik karar verileceği tahmin ediliyor.

Göktaş'ın, bu karara, avukatı aracılığıyla bir üst mahkemede itiraz edebileceği ancak bunun süreci etkilemeyeceği öngörülüyor.