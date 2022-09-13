Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu! Türkiye'ye iade sürecini etkiler mi?
Son dakika haberi... Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu. Peki Göktaş'ın talebi Bulgar makamlarınca kabul edilecek mi? Türkiye'ye iade sürecini etkiler mi? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı anlattı.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu ancak bunun iade sürecini etkilemesinin beklenmediği bildirildi.
BULGARİSTAN'A SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU
Mustafa Levent Göktaş, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu.
Dükkancı "Talebi yüksek ihtimalle kabul görmeyecek. İNTEPOL tarafından kırımızı listede aranıyordu. Normal prosedür olan 40 günlük tutuklu ve gözetim halinden sonra iadesi bekleniyor. Bulgaristan, Türkiye'nin taleplerini reddetmeyen ülkelerin başında geliyor." dedi.
TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİNİ ETKİLER Mİ?
Bulgaristan'da cezaevinde tutulan Göktaş'ın, Türkiye'ye iadesine yönelik karar verileceği tahmin ediliyor.
Göktaş'ın, bu karara, avukatı aracılığıyla bir üst mahkemede itiraz edebileceği ancak bunun süreci etkilemeyeceği öngörülüyor.
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