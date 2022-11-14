15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstiklal Caddesi’ndeki patlamada simge fotoğraf haline gelmişti! Bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda Sinan'ın sağlık durumu nasıl?

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada simge fotoğraf haline gelmişti! Bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda Sinan'ın sağlık durumu nasıl?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2022 13:20
Son dakika haberi... Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafında ki arabanın sahibi minik Almeda'nın sağlık durumu nasıl? Babası Taner Sinan, son durumunu paylaştı. A Haber muhabiri Esra Keskin yaralıların sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Keskin, "Yaşanan patlamada simge bir fotoğraf vardı. Bir bebek arabası vardı İstiklal Caddesi’nde yerde bulunan. O bebek arabasındaki bebeğin durumu çok merak ediliyordu işte o bebek de aslında 3 yaşındaki Almeda Sinan. Öncelikle onun sağlık durumu ile ilgili bilgi verecek olursak durumunun iyi olduğunu belirtelim. Babasının yapmış olduğu açıklamaya göre sağlık durumu iyi biraz ağrıları varmış kendisinin." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terastan böyle sarktı
Terastan böyle sarktı
Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor
Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor
Ninja Kaplumbağalar ve Türkiye’deki pizza kültürü!
Ninja Kaplumbağalar ve Türkiye'deki pizza kültürü!
İki yeni yağış sistemi Türkiye’ye giriyor!
İki yeni yağış sistemi Türkiye'ye giriyor!
Ankara’da şüpheli çanta paniği
Ankara'da şüpheli çanta paniği
İnşaattaki cinayetin katili tespit edildi
İnşaattaki cinayetin katili tespit edildi
Yoldan geçen telefona sarıldı
Yoldan geçen telefona sarıldı
Türkiye şehitlerini uğurluyor!
Türkiye şehitlerini uğurluyor!
İşte istek parça cinayetinde istenen cezalar
İşte istek parça cinayetinde istenen cezalar
Şehit Fethi Sekin’in babasından acı haber
Şehit Fethi Sekin’in babasından acı haber
Tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar...
Tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar...
Okulda korku dolu anlar!
Okulda korku dolu anlar!
Daha Fazla Video Göster