İstiklal Caddesi’ndeki patlamada simge fotoğraf haline gelmişti! Bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda Sinan'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi... Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafında ki arabanın sahibi minik Almeda'nın sağlık durumu nasıl? Babası Taner Sinan, son durumunu paylaştı. A Haber muhabiri Esra Keskin yaralıların sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Keskin, "Yaşanan patlamada simge bir fotoğraf vardı. Bir bebek arabası vardı İstiklal Caddesi’nde yerde bulunan. O bebek arabasındaki bebeğin durumu çok merak ediliyordu işte o bebek de aslında 3 yaşındaki Almeda Sinan. Öncelikle onun sağlık durumu ile ilgili bilgi verecek olursak durumunun iyi olduğunu belirtelim. Babasının yapmış olduğu açıklamaya göre sağlık durumu iyi biraz ağrıları varmış kendisinin." dedi.

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