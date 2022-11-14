Türkiye'de MİT’in ev sahipliğinde CIA ve Rus Dış İstihbarat Servisleri görüştü
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, CIA Direktörü Burns'un Ankara'da Rus mevkidaşı ile görüştüğü belirtildi. Öte yandan Türk istihbarat kaynakları, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve Rus Dış İstihbarat Servisi arasında bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ankara’da gerçekleşen CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasındaki görüşmenin ABD’nin isteğiyle yapıldığını açıkladı. İşte görüşmeye dair detaylar...
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, CIA Direktörü Burns'un Ankara'da Rus mevkidaşı ile görüştüğü belirtildi.
CIA Direktörü Burns ile ile Rus Mevkidaşı Türkiye'de bir araya geldi. Görüşme Ankara'da gerçekleşti. Beyaz Saray görüşmeyi duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Burns Rusya'ya olası nükleer kullanması durumundaki sonuçları aktarıyor. Ukrayna ile ilgili herhangi bir müzakere olmadı" denildi.
"CIA İLE RUS DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ GÖRÜŞMESİ, MİT'İN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ"
Türk istihbarat kaynakları, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve Rus Dış İstihbarat Servisi arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Türk istihbarat kaynakları, CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini aktardı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de yaptığı açıklamada, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.
Yetkili, "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." bilgisini paylaştı.
Açıklamada, Burns'ün Rusya'da "haksız" yere tutuklu Amerikan vatandaşları mevzusunu da dile getireceği aktarılarak, "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz." ifadesi kullanıldı.
KREMLİN: ANKARA'DAKİ CIA İLE RUS İSTİHBARATI GÖRÜŞMESİ ABD'NİN İSTEĞİYLE YAPILDI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'da gerçekleşen CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasındaki görüşmenin ABD'nin isteğiyle yapıldığını açıkladı.
Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve SVR Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini doğruladı.
Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşmayacağına işaret eden Peskov, "Böyle bir müzakere gerçekten gerçekleştirildi. Müzakereler, ABD tarafının inisiyatifiyle yapıldı." dedi.
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