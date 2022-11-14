İletişim Başkanı Altun Fahrettin: Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de yaptığı açıklamada, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

Yetkili, "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." bilgisini paylaştı.