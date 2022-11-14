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İletişim Başkanı Altun Fahrettin: Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz

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Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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İletişim Başkanı Altun Fahrettin: Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye’de buluştuğunu teyit ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ev sahipliğinde yapılan bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir” dedi.

Türk istihbarat kaynakları, bugün MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve SVR arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Associated Press'e (AP) görüşmete dair kritik açıklamalarda bulundu.

"KÜRESEL BARIŞA SUNDUĞUMUZ ÖNEMLİ KATKILARA BİR YENİSİ EKLENDİ"

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye'de buluştuğunu teyit ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ev sahipliğinde yapılan bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir. Toplantı kapsamında nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditler ele alınmıştır. Daha önce Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır."

"CIA İLE RUS DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ GÖRÜŞMESİ, MİT'İN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Türk istihbarat kaynakları, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve Rus Dış İstihbarat Servisi arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirdi.

İstihbarat kaynakları, yaptıkları açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de yaptığı açıklamada, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

Yetkili, "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, Burns'ün Rusya'da "haksız" yere tutuklu Amerikan vatandaşları mevzusunu da dile getireceği aktarılarak, "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz." ifadesi kullanıldı.

KREMLİN: ANKARA'DAKİ CIA İLE RUS İSTİHBARATI GÖRÜŞMESİ ABD'NİN İSTEĞİYLE YAPILDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'da gerçekleşen CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasındaki görüşmenin ABD'nin isteğiyle yapıldığını açıkladı.

Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve SVR Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini doğruladı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşmayacağına işaret eden Peskov, "Böyle bir müzakere gerçekten gerçekleştirildi. Müzakereler, ABD tarafının inisiyatifiyle yapıldı." dedi.

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