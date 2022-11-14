Eskişehir'de "PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir'de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.