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Eskişehir'de "PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

SON DAKİKA! İstanbul Beyoğlu'ndaki kalleş bombalı saldırı arından provokatörler tekrar sahneye çıktı. Halkı paniğe sürüklemek isteyen hainler klavye üzerinden harekete geçti. Son olarak Eskişehir'de patlama olacağına ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddia edilen bir kadın polis flaş bir operasyonla ekiplerince gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir'de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.

Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

Takip sonucunda ekipler, şüpheli kadının Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak'taki bir evde olduğunu tespit etti.

Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi.

Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü.

Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

Evde ele geçirilenler Emniyet'e götürüldü.

Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı

Şüpheli kadının "Eskişehir'de patlama olacak" paylaşımında geri sayım sayacı yer aldı.

Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı
Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı
Eskişehir’de PATLAMA OLACAK” diyen provokatör yakalandı
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