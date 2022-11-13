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Son dakika: Aday Belli Karar Net | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Elazığ'da önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Son dakika: Aday Belli Karar Net | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Elazığ’da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023'e Doğru Aday Belli Karar Net Elazığ Mitingi'ne katıldı. Bahçeli, Elazığ İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bahçeli, "Seçimlere 7 ay kalmasına rağmen adayları belli değil. Altılı masa sinsi bir tertip içinde" dedi. "Gözümüzde PKK neyse HDP o, HDP neyse CHP aynısıdır" diyen Bahçeli, "Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz" açıklamasında bulundu.

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