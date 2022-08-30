İşte TOGG'un satışa çıkacağı tarih! İlk kontak o tarihte çevrilecek! Satışa çıkacak ilk araçların özellikleri...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı programda yerli otomobil TOGG'un satışa çıkacağı tarihi açıkladı. Bakan Varank satışa çıkacak ilk araçların özelliğine de paylaştı. Peki TOGG'un satış fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Radyo Başakşehir'e konuk oldu. 2023 seçimlerinden TEKNOFEST'e kadar gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulunan Varank, TOGG'un önümüzdeki yıl mart ayında yollarda olacağını söyledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Yüz Yüze 100 Gün' etkinliği kapsamında Başakşehir'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti. Radyo Başakşehir Özel Yayını'nda Melis Bektaş'a konuk olan Varank, Başakşehir'in dört bir tarafında ilçe sakinleriyle buluştuklarını ifade etti.
"ÇOCUKLARI TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
2023 seçimleri öncesinde AK Parti'nin tüm kadrolarıyla sahada olduğunu belirten Varank, TEKNOFEST'e dair değerlendirmelerde bulundu. 2018'de yola çıktıklarında TEKNOFEST'te 14 kategoride 5 bin takım ve 150 bin katılımcının olduğunu aktaran Varank, bugün 40 farklı kategoride 50 bin takım ve 600 bin katılımcının olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de yapılan en büyük yatırımın insana olan yatırım olduğuna işaret eden Varank, çocukları teknolojiye, uzaya ve havacılığa yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.
TOGG 2023 MART'TA SATIŞA ÇIKIYOR
TOGG hakkında açıklamalarda bulunan Varank, vatandaşların TOGG'u beğeni oranının yüzde 95'lere ulaştığını ve Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını müjdeledi.
İlk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını belirten Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını dile getirdi.
MİLLİ UZAY PROGRAMI'NDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Milli Uzay Programı hakkındaki süreçle ilgi de bilgi veren Varank, yapılan başvuruların değerlendirildiğini, mülakat ve sağlık sürecini tamamlayan iki vatandaşın öncelikli olarak ABD'de gerekli eğitimleri alacağını ve daha sonra bir vatandaşın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün boyunca ay yıldızlı al bayrağı temsil edeceğini belirtti. Varank, son olarak Teknolojik Tayfa'nın çocuklar ile teknoloji arasında kuvvetli bir bağ kuracağını belirtti. Bakan Varank, binlerce çocuğunun Türkiye'nin dört bir tarafında Teknolojik Tayfa ile mutlu olduğunu dile getirdi.
TOGG ÖZELLİKLERİ
Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı.
İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.
500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.
2023 TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?
Gürcan Karakaş fiyatla ilgili yaptığı diğer açıklamalarda '"Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz.' demişti.
İŞTE FİYAT BEKLENTİSİ
TOGG'un rekabet edeceği diğer otomobil markalarına ait yüzde 100 elektrikli, aynı batarya ve menzil kapasitesine sahip araçların fiyatları 1.6 milyon TL seviyesinden başladığı için fiyatının da ortalama olarak bu civarde belirlenmesi bekleniyor. TOGG'un SUV modelinin vergi teşvikiyle satışa sunulması halinde fiyatı 1 Milyon TL seviyesinden başlayabilir. Ancak fiyata herhangi teşvik gelmemesi halinde satış fiyatlarının 1.5 milyon TL'yi bulabileceği konuşuluyor.
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