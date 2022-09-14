3600 ek göstergede yeni gelişme! Önemli başlıklar geride kaldı! Kamuda sözleşmeli kaldırılacak mı? Memur-Sen'den met mesaj
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge ve kamudaki sözleşmeli personele ilişkin açıklamalarda bulundu. 3600 ek göstergede önemli başlıkların geride kaldığını söyleyen Yalçın, son durumu da paylaştı. Ali Yalçın ayrıca kamuda sözleşmeli personellerin durumuna yönelik de konuştu. İşte detaylar...
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Yalçın, 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR GERİDE KALDI
3600 ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken konular olduğunu dile getiren Yalçın, "Önemli başlıklar geride kaldı, önümüzde çok kıymetli bir başlık var. Dün buna ilişkin ilk temas gerçekleşti. Biz ek gösterge düzenlemesini toplu sözleşmede karara dönüştürmüştük." dedi.
5 MİLYON İNSANI KAPSAYACAK
"5 milyon 300 bin insanı kapsayan devasa bir düzenleme oldu. Bazı eksiklikleri var. Şefler ve teknikerler başta olmak üzere. Bu anlamda 3600 ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken, yasal bir düzenleme ile yeni bir torba kanunla atılması gereken adımlar var. Onlara ilişkin gayretimiz devam ediyor." diye konuştu.
KAMUDA SÖZLEŞMELİ KALKIYOR MU?
"Kamuda sözleşmeliler 600 bine vardı. Sözleşmeliyi biz 2011 yılında kaldırmıştık. O dönemde sayın Cumhurbaşkanı'mızın attığı adımla sözleşmelileri kadroyla buluşturmuştuk. Ondan sonra tekrar bu yola girildi. Geldiğimiz noktada önemli aşamaya vardık ve toplu sözleşmede karar aldık. Onu da bu yıl içinde çalışıp tamamlayacağız. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geldik. Bu süreçte muradımız şudur; 'Kamuda sözleşmeli tamamen kaldırılacak.' diye bir şey söz konusu değil. Zaten geçmişten beri var. Ancak istihdamı sözleşmeliler yoluyla gerçekleştirmeyi hiçbir zaman doğru bulmadık. Onun için de burası yeniden toparlanmalı. Aynı kurumda çalışma barışı bozuldu. Bu kadar keşmekeş olmaz, kaldırmaz kamu bunu.
YERİNE MİLİTAN DOLDURDULAR
" Burada bir bütünlük oluşturmak, istihdamı tekleştirmek gerekir. Bu boyutuyla mücadelemiz önemli bir aşamaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile de bu konuyu görüştüm. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla bir araya geldik. Buradaki temel yaklaşım bir memnuniyet üretmek arada sorunları ortadan kaldırmak. Bunu 31 Mart seçimlerinden sonra gördük. 'Mart bahar' diyenler yerel seçimleri aldıkları yerde bahar değil tam bir kara kış yaşattı. 1400 sözleşmeli memuru kapının önüne attılar ki 'Yerine militan dolduralım.' diye."
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