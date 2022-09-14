İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık'tan 6'lı masaya sert tepki! HDP ile ittifak yapılan masada partimin olmasını hazmedemedim
CHP'nin "HDP'ye bakanlık" skandalı sonrası 6'lı masadaki İYİ Parti'den istifa eden Metin Özışık, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ben hazmedemedim ve istifa ettim" diyen Özışık, "HDP ile ortaklığa doğru gittiğini gördüm ve istifa ettim. Bu kadar net söylüyorum. CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti" dedi.
CHP'den HDP'ye bakanlık vaadinin gelmesinin ardından İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığından istifa eden Metin Özışık, zehir zemberek açıklamalarını sürdürüyor. Özışık, "HDP ile ittifak yapan bir parti ile aynı masada benim partimin olmasını ben hazmedemedim ve istifa ettim. CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti" ifadelerini kullandı.
CHP'li Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir.' açıklaması ortalığı karıştırdı. İYİ Parti'den CHP'ye tepkiler yükselirken, istifalar da geldi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinden zehir zemberek sözlerle istifa eden Metin Özışık, bir sert açıklama daha yaptı.
Özışık, "HDP ile ittifak yapan bir parti ile aynı masada benim partimin olmasını ben hazmedemedim ve istifa ettim. İYİ Parti merkez sağda iktidara alternatif olmalıydı, daha önce de ifade ettim. Şu anda birinci parti olmalı idi. O masada kaldığı sürece aslında o ittifakla merkez sağda seçmenin oyunu alma şansı yok. HDP ile ittifakta emekli bir binbaşı olarak, emekli bir subay olarak, daha önce Güneydoğu'da 4 yıl görev yapmış insan olarak benim hazmedebileceğim bir şey değildi." dedi.
"BUNU BEN HAZMEDEMEM"
Özışık, CHP'nin HDP ile ittifak içinde olduğunu belirterek, istifa nedenini bir kez daha açıkladı. Özışık, "HDP ile ittifak yapan bir parti ile aynı masada benim partimin olmasını ben hazmedemedim ve istifa ettim. İYİ Parti merkez sağda iktidara alternatif olmalıydı, daha önce de ifade ettim. Şu anda birinci parti olmalı idi. O masada kaldığı sürece aslında o ittifakla merkez sağda seçmenin oyunu alma şansı yok. HDP ile ittifakta emekli bir binbaşı olarak, emekli bir subay olarak, daha önce Güneydoğu'da 4 yıl görev yapmış insan olarak benim hazmedebileceğim bir şey değildi. Daha önce de CHP'de benzer açıklamalar vardı. Ben bunları geçecek bir süreç olarak düşündüm, değerlendirdim ancak son açıklama ile bunun bitmeyeceğini, bu işin HDP ile ortaklığa doğru gittiğini gördüm ve istifa ettim. Bu kadar net söylüyorum. CHP, HDP ile ittifak halindedir, bu ittifak beni rahatsız etti" dedi.
"YAĞMURLU HAVADA BARDAĞI DOLDURSA BİLE HDP İLE PAYLAŞMAMAMIZ GEREK"
HDP ile PKK'yı birbirinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığını belirten Özışık, "Öncelikle şunu ortaya koymak lazım. Biz ülkemizde, milletimizle birlikte bölünmez bir bütün devlet oluşturuyoruz. Bu devleti bir toplum sözleşmesi ile anayasa ile oluşturuyoruz. HDP bu anayasaya saygısı olmayan, hatta tanımayan bir parti. HDP ile PKK'nın bağını hepimiz biliyoruz. HDP ile PKK'yı birbirinden ayırmak mümkün değil, bırakın iki bakanlığı, bizim toplum sözleşmemize saygısı olmayan bir partiye yağmurlu havada bardağı doldursa bile onu dahi paylaşmamamız lazım" diye konuştu.
İSMAİL OK DA İHALE SKANDALINI İFŞALAMIŞTI
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. Gelişme sonrası ittifakın diğer kanadı İYİ Parti, Tekin'i oldukça sert sözlerle hedef almış, "münasebetsiz ve hadsiz" olarak nitelemişti.
CHP'Lİ YARKADAŞ: "BENİ KONUŞTURMASINLAR"
İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki gösteren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar." demişti.
KAVGA BÜYÜYOR: CHP-İYİ PARTİ KAVGASI MAHKEMEYE TAŞINDI
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında "iftira" suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
İHALE AĞI SAYFA SAYFA İFŞA OLMUŞTU
Gelişme sonrasında Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldığıın açıklamıştı.
Yaşananlar merakla takip edilirken AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok, konuyla ilgili oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İSMAİL OK: "DAHA BÜYÜKLERİ DE VAR"
İYİ Parti'den millyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçulara teslim edildiğini ifade ederek istifa eden Ok, Yarkadaş'ın sözlerinin buzdağının görünün yüzü olduğunu söyledi.
İsmail Ok şunları söyledi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, kamuoyuna da daha önce yansımıştı bunlar. Ama taban bunları yeni yeni öğrendiği için kamuoyunda daha çok dikkat çekmeye başladı. Bunlara oy veren kitlelerin rahatsızlığı nedeniyle gündemde daha uzun süre kalmaya başladı. O zaman sayın milletvekili, 'Bu ihaleyi çocuklar almış, benim haberim yok' gibi bir de kamuoyu ile dalga geçici, tiye alıcı, hafife alıcı cevap verdi.
Hani siz hiçbir milletvekilinin yakını, bırak yakınını kendisi, ortağının bulunduğu ihalelere girmeyecekti, işe girmeyecekti. İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda görev yapıp da, büyükşehirlerde bir tarafta HDP'li, bir tarafta İYİ Partili bürokratlar CHP şemsiyesi altında, şu anda koalisyonu oluşturmuş durumdalar.
"YARKADAŞ'I ŞİKAYET EDECEĞİNİZE MİLLETVEKİLİNİ İSTİFAYA DAVET EDİN"
Bu güneşin balçıkla sıvanmayacağını, mızrağın çuvala sığımadığını gösteren bütün kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden küçük bir olay. Daha büyükleri de mi var? Evet kesinlikle var, kesinlikle var. Siz Barış Yarkadaş'ı şikayet edeceğinize, o milletvekilini istifaya davet edin samimiyseniz. Siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden nasıl olur da, bizim beraber yönettiğimiz Büyükşehir Belediyesinden ihale aldınız diye istifaya davet ettirmeniz lazım. Edemezler istifaya davet.
Meral Akşener istifaya davet edemez. Çünkü beraber bu kurguları hayata geçiriyorlar. Onun için Barış Yarkadaş'a değil, aynanın karşısına geçip baksınlar, bak altını çiziyorum yüzleri kızarıyorsa o milletvekilini istifaya davet etsinler. Edemezler çünkü birlikte yapıyorlar bunu. Herkes o şeyden nemalanıyor."
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