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Bu görüntülere yürek dayanmaz! Bakan Soylu paylaştı: Lanet olsun insanlığınıza

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Bu görüntülere yürek dayanmaz! Bakan Soylu paylaştı: Lanet olsun insanlığınıza

Avrupa ve Yunanistan kara sularında mülteci bebeklerin canına kast edecek kadar insanlığını yitirmiş skandallarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere saldıran Yunanistan, 9 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşlerin feci şekilde can vermelerine neden oldu.

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