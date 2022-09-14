İzmir’de CHP skandalı! 4 belediyede grev kapıda

TOPLAM 150 KİŞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde, 83 kişi sendikalı toplam 150 kişinin kapsam dışı çalıştığına dikkat çeken kulüp personeli; "Ayrıca emekli olup çalışmaya devam eden de var. Görüşmeler sürüyor fakat bizlere fazla bir seçenek sunmuyorlar. İşveren 173 TL brüt yevmiye veriyor. Bu oran çok düşük. Bu rakama göre bekar bir çalışan 5.300 TL almış olacak. Nasıl İzenerji'de, izelman'da çalışanlar belediye işçisi ise bizlerde öyleyiz. En azından İZENERJİ düzeyine gelmek istiyoruz. İZENERJİ, 6. ayda bir iyileştirme daha alacak. Şu an bekar çalışanı 6.300 TL alıyor" dedi.

2 YIL GEÇERLİ OLACAK

Toplam 52 maddenin olduğunu bunlardan 38'inin geçtiğini belirteni işçiler; "Kulüp Başkanı ile görüşmeler sürüyor. 5. görüşme oldu, Kulüp başkanı Ersan Odaman bizlere 'Tunç başkanla gittim görüştüm, sadece bunu veriyor' diyor. Biz de Tunç Başkan'la görüşme talep ediyoruz. Sayın Başkana diğer belediye şirketlerinin çok altında maaş aldığımızı, biz de İzmir'in çocuklarına spor eğitmenliği yaptığımızı, hizmet verdiğimizi, kendimiz anlatmak istiyoruz. Fakat çeşitli bahaneler öne sürülerek her seferinde engelleniyoruz." diye konuştu.