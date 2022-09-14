Hane geliri ne demek, kimleri kapsıyor? Taksitler sabit mi artış oranları nedir?

İşyeri sahibi olmak içinde bir çıraklık belgeniz ya da ustalık belgenizin olması lazım. Başvuru şartları zaten belli konutta ve arsada 500 liralık bir başvuru ücreti var. Diğerlerinde ise 2 bin lira başvuru ücreti var. Buna başvuru yapılabilecek. Hem arsaya hem konuta başvurabilirsiniz. Her ikisi çıkarsa 1 tanesi kullandırılacak.