Hane geliri ne demek, kimleri kapsıyor? Taksitler sabit mi artış oranları nedir?
TOKİ konutlarına başvuru şartları belli oldu. Anne baba ve çocuklar mı sadece anne baba mı? Reşit olmuş çocuk hane gelirine dahil mi? 240 ay vade sürecince enflasyonun artması durumunda ödenecek taksit tutarı artar mı yoksa sabit mi kalacak? Konut projesinde başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler? Sosyal konut projesi ev-kira fiyatlarını düşürecek mi? Sosyal konut projeleri ne zaman teslim edilecek? İşte yüzyılın kampanyasıyla ilgili merak edilen tüm soruları A Haber canlı yayınına konuk olan gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konut projesinin detaylarını dün açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında "Başvurular başlıyor. Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Azami iki yıl içinde bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz'' açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız 608 bin liralık 2+1 liralık konutlara aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. 850 bin liralık 3+1 konutlar ise aylık 3187 lira ve 240 ay vade ile satılacak." dedi.
Peki arsa üzerine yapılacak kat sınırı illere göre değişecek mi? Kuraya katılımda kapora, ön ödeme, ara ödeme olacak mı? Evim var anne ve babamın yok. Anne ve babam başvurabilir mi? Devlete vergi borcu olanlar kampanyaya katılabilir mi? Arsaya yapılan evin diğer dairelerini satabilir miyim? Kiraya verebilir miyim? Gurbetçiyim, Türkiye'den konut alabilir miyim?
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas'ın önce çıkan sözleri:
"Hane geliri konusuna bakacak olursak, bir evde yaşayan halkın tamamının resmi olarak kazandığı paranın toplamından söz ediyoruz burada. Eğer bu gelirler İstanbul'da 18 bini geçmiyorsa Anadolu'da 16 bini geçmiyorsa bu kampanyaya başvurabilirler.
Eğer anne babanın üzerinde bir konut yoksa 18 yaşındaki bir genç başvuru yapabilir. İkametgah 1 yıldan fazla neredeyse orada başvurulmak zorunda. Herhangi bir konutta hisse payı varsa başvurular kabul edilmeyecek. Yani üzerinizde hissesi olan hiçbir konutun olmaması lazım.
Daha önce evi olup ve satan kişilerinde daha önce TOKİ kampanyasına başvurmamış olması gerekiyor. Daha önce ev sahibi olunması bugün için başvuruya engel bir durum değil.
Yüzde 10 peşinat ödenecek. Yani kurada çıkan konut hangisiyse onun yüzde 10 peşin olarak ödenecek. Ödemeler noktasında temmuz ve ocak aylarında memur maaş artışları nezdinde bir artış yapılacak. Burada taksitler sabit olarak ödenmeyecek. 6 ayda bir artış olacak. Yılda 2 kez artış olacak.
Sabit olarak ödeme hayatın olağan akışına da ters bir durum. Burada kısmı artışlar olacak. Gurbetçilerin başvurusu konusuna bakacak olursak, başvuru için Türk vatandaşı olması şartı var. Bu noktada Türkiye'de yaşayanlar için bir öncelik söz konusu. Burada ikametgah süresi bunu dışarıda tutacaktır.
Konutta konutunuz olmayacak ve 1 yıldır o ilde ikametgahınız olacak. Gençler için 14 Eylül 1992 sonrasında doğanlar için şartlar geçerli. Burada da arsa başvuruları içinde ortaklığınız olmayacak. Bir tapunuz olmayacak, bir arsaya hissedar olmayacaksınız.
İşyeri sahibi olmak içinde bir çıraklık belgeniz ya da ustalık belgenizin olması lazım. Başvuru şartları zaten belli konutta ve arsada 500 liralık bir başvuru ücreti var. Diğerlerinde ise 2 bin lira başvuru ücreti var. Buna başvuru yapılabilecek. Hem arsaya hem konuta başvurabilirsiniz. Her ikisi çıkarsa 1 tanesi kullandırılacak.
Hane halkından sadece 1 kişi başvuru yapabilecek. Zaten 2 saat içerisinde 140 binin üzerinde başvuru oldu. e-Devlet üzerinden 28 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Normal başvurular 31 Ekime kadar sürecek.
İstanbul'da Tuzla'da 21 bin adet konut yapılacak. Avrupa yakasında ise bu adet 29 bin. Avrupa'da farklı ilçelere dağılmış durumda. İstanbul'da çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Burada bulunduğunuz bölgenin projesine dahil olacaksınız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi açıklandı mı, belli mi? 2+1 ve 3+1 evler için...
- TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 numarası ile bitenler...
- Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuruları nereden yapılıyor? İşte şartlar...
- Lunch coin son dakika yorumları: Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...
- TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden TC Kimlik...
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Akbank, TEB, Yapı Kredi, Halkbank...
- Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...
- TOKİ peşinat ödemeleri hangi tarihte başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? Taksit tutarı ve ödeme tarihleri...