TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden TC Kimlik...
TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyenler süreç hakkında bilgi almak istiyor. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden TC Kimlik...
TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ başvuruları 14 Eylül itibariyle başladı. 81 ilde gerçekleşecek sosyal konut projesi için başvuru yapmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden TC Kimlik...
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. Yani başvurular bugün başladı. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:
608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.
Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANDI
Öte yandan TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.
192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.
TOKİ EVLERİNİN İLÇELERİNİN LİSTESİ YAYINLANDI
2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. vatandaşı olması,
• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:
E-Devlet Üzerinden;
• E-devlet'te yer alan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasındaki "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapılıyor.
• E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurugerçekleşiyor.
• Başvuru durumu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edilebiliyor.
• E-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.
• E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek.
• E-devlet başvurularında SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir.
• E-devlet üzerinden yapılan başvurular için ayrıca banka başvurusu gerekli değildir.
•Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.
Banka Aracılığı ile;
Nüfus Cüzdanı ile proje ilindeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalanacak.
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecek.
Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecek. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapacak. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
Çevrimiçi başvurularda yoğunluk yaşanmaması adına TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi:
0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba
2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe
4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma
6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi
8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar
19 Eylül Pazartesi gününden itibaren de herhangi bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar başvurularını yapabilecek.
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