TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden TC Kimlik...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANDI

Öte yandan TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.