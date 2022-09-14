14 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konut projesi açıklaması! Başvurular başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konut projesi açıklaması! Başvurular başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2022
ABONE OL
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan konut projesi açıklaması! Başvurular başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "bekleyenlere iyi bir haberim var" paylaşımında bulundu. Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuruların başladığını duyurdu.

Türkiye tarihinin Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşmesiyle 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin açıklanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bekleyenlere iyi bir haberim var, başvurular gece itibarıyla başladı ifadelerini kullandı.

Dün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.

TOKİ başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE KADAR SÜRECEK?
TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden TC Kimlik... TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR? E-DEVLET ÜZERİNDEN TC KİMLİK...
Başkan Erdoğan’a sosyal konut projesi teşekkürü! BAŞKAN ERDOĞAN'A SOSYAL KONUT PROJESİ TEŞEKKÜRÜ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA