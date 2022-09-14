Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konut projesi açıklaması! Başvurular başladı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "bekleyenlere iyi bir haberim var" paylaşımında bulundu. Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuruların başladığını duyurdu.
Türkiye tarihinin Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşmesiyle 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin açıklanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bekleyenlere iyi bir haberim var, başvurular gece itibarıyla başladı ifadelerini kullandı.
Dün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.
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