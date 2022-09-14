Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan konut projesi açıklaması! Başvurular başladı

Türkiye tarihinin Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşmesiyle 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin açıklanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bekleyenlere iyi bir haberim var, başvurular gece itibarıyla başladı ifadelerini kullandı.