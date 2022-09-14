CHP’li İBB’nin sorumsuzluğu Özel Halk Otobüsü sürücülerini isyan ettirdi!

Sancaktepe Sarıgazi'de bir araya gelen özel halk otobüsü esnafı adına açıklama yapan İstanbul, Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu yöneticilerinden Sedat Şahin, sektörün tarihi bir sıkıntının içinde olduğunu ve artık araçlarını çalıştıramaz hale geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 aydır alacaklarını alamadıklarını, akaryakıttan yedek parçaya birçok alandaki borçlarını da ödeyemediklerini dile getiren Şahin, "Önümüzdeki günlerde sistem tamamen çökecek ve hepimiz kontak kapatacağız. Binek araçlarımızı, eşlerimizin bileziklerini satarak süreci devam ettirmeye çalışıyorduk. Artık elimizde binek aracımız da kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililer feryadımızı duysunlar. Bu kentin en önemli işini yapan bu esnaf grubu mağdur edilirse hizmette aksaklık ve kalitesizlik oluşur." dedi.