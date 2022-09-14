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HDP Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu uyuşturucu bağımlısı çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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HDP Milletvekili Alican Önlü’nün oğlu uyuşturucu bağımlısı çıktı!

11 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde ekiplerin Tunceli'de yaptıkları denetim sırasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu. Araçta bulunan 5 kişiden birinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu Seuledar Önlü olduğu tespit edildi. Önlü'nün ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.

1 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde ekiplerin Tunceli'de yaptıkları denetim sırasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu. Araçta bulunan 5 kişiden briinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu Seuledar Önlü olduğu tespit edildi. Önlü'nün ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.

*HDP'li vekilin uyuşturucu bağımlısı oğlu Seuledar Önlü

ARAÇTA BULUNDU
Pazar günü akşam sıralarından 4 Komando kavşağında yapılan denetimlerde 62 AL 549 numaralı Gülay A. ismine tescilli araç durduruldu. Araçta bulunan 5 kişinin kimlik kontrolleri yapılırken, araçta yapılan incelemelerde aracın sağ arka tekerinin ön kısmında yerde şeffaf jelatin içerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir madde bulundu.

Olay sonrası araçta bulunan 5 şahıs gözaltına alınarak, narkotik şube ekiplerine teslim edildi. Savcı talimatı alınarak işlemleri gerçekleştirilmiş ifadeleri alınıp idrar örnekleri de alındıktan sonra şüpheliler serbest bırakıldı.

*HDP'li vekil Alican Önlü

HDP'Lİ VEKİLİN OĞLU ÇIKTI
Şahıslardan birinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu Seuledar Önlü olduğu tespit edildi. Önlü, ifadesinde 3 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Şahıs en son 1 hafta önce uyuşturucu kullandığını söylerken, sarma diye tabir edilen yöntemle kullanımı gerçekleştirdiğini söyledi.

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