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Marmaris'teki kaçak göçmen faciasında kahreden detay! Ölen 6 kişi içinde anne ile 2 çocuğu da varmış

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Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Marmaris’teki kaçak göçmen faciasında kahreden detay! Ölen 6 kişi içinde anne ile 2 çocuğu da varmış

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan etkenleri tarafından ölüme bırakılan 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın, toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği faciada, kayıp olduğu ifade edilen 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölenlerden Abdulvahap (4) ve 9 aylık Asım'ın kardeş oldukları ve anneleriyle beraber yaşamlarını yitirdikleri ifade ediliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı geçen gün saat 00.10'da Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler ifadelerinde İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine yardım istediklerini Yunan güvenlik güçleri tarafından alındıkları botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk karasularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı.

CAN SALLARINDAN BİRİ ALABORA OLDU

Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

6 CESEDE ULAŞILDI

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının olmak üzere toplam 6 cansız bedene ulaşıldı.

EŞİ İLE İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜ, KENDİ SAĞ KURTULDU

Olayda Abdulvahap ile 9 aylık Asım'ın kardeş oldukları ve anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettikleri belirtildi. 2 çocuğun babalarının ise sağ kurtulduğu öğrenildi. Babanın cenazeleri, işlemlerinin ardından Muğla'da toprağa vermeyi istediği bildirildi.

2'Sİ BEBEK 5 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 botla sürdürülüyor.

Öte yandan, kurtarılan 73 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği bildirildi.

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