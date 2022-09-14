Marmaris’teki kaçak göçmen faciasında kahreden detay! Ölen 6 kişi içinde anne ile 2 çocuğu da varmış

6 CESEDE ULAŞILDI



Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının olmak üzere toplam 6 cansız bedene ulaşıldı.