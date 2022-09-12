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CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Türkiye Kürdistan'ı" sözüne yönelik soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek’in Türkiye Kürdistan’ı sözüne yönelik soruşturma başlatıldı

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde yaptığı konuşmadaki bölücü ifadelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Bilek 'Türkiye Kürdistanı' ifadesini kullanırken, açık açık bölücülük yaptı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in bölücü ifadelerine yönelik soruşturma başlatıldı.

"TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I"

CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistanı' ifadesinde bulundu, açık açık bölücülük yaptı.

Nevaf Bilek kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

İKİYÜZLÜLÜKTE ZİRVE

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen 'Önce Türkiye Buluşması'nda bugün yaptığı konuşma ise CHP'nin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz." dedi.

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