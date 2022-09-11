12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bu mu sizin vatan sevginiz Kılıçdaroğlu? CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal Kürdistan sözleri...

Bu mu sizin vatan sevginiz Kılıçdaroğlu? CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal Kürdistan sözleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
ABONE OL
Bu mu sizin vatan sevginiz Kılıçdaroğlu? CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek’ten skandal Kürdistan sözleri...

Son dönemde HDP'ye verilen bakanlık vaadine ilişkin tartışmalar sürerken CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek sözde Kürdistan'a yönelik skandal ifadeler kullandı. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız." demişti.

CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadi siyaset gündeminin tartışmalı konusu olarak sıcaklığını korurken bir skandal açıklama da CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten geldi.

"TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I"

CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistanı' ifadesinde bulundu, açık açık bölücülük yaptı.

Nevaf Bilek kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU KILIÇDAROĞLU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen 'Önce Türkiye Buluşması'nda bugün yaptığı konuşma ise CHP'nin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimiz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA