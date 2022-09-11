Bu mu sizin vatan sevginiz Kılıçdaroğlu? CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek’ten skandal Kürdistan sözleri...

BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU KILIÇDAROĞLU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen 'Önce Türkiye Buluşması'nda bugün yaptığı konuşma ise CHP'nin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.