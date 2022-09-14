Rekor üstüne rekor! Konut projesine başvurular 850 bini aştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sosyal konut projesinin ilk günündeki başvuruların saat 23.00 itibarıyla 850 bini aştığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı.
Devletimizin dünyada eşine az rastlanır bir seferberlikle milletimize sunduğu bu proje ile inşallah yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak"
TOKİ'YE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-T.C. vatandaşı olması,
-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
-Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
-Başvuru Bedeli: 500 TL.
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