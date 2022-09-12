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Bakan Kasapoğlu duyurdu: GSB yurtları yerleştirme sonucu belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Bakan Kasapoğlu duyurdu: GSB yurtları yerleştirme sonucu belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bakanlık bünyesindeki yurtlara 2. faz 1. yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Bakan, kayıtların 14 Eylül saat 23.00'te sona ereceğini ifade etti.

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