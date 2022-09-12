105 yeni yurt binası geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı yeni yurtları A Haber’de anlattı

825 bin kapasite var. En yakın ülkeye baktığınızda 150 binler civarında. Avrupa, en gelişmiş ülkeler bu durumda. Bu bir vizyondur. Bu vizyonu büyütmek bizlerin boynunun borcudur. Genç odaklı siyaset, eser odaklı siyaset bunun neticesidir. Söz uçar eser kalır. Bizim anlayışımız budur. Birileri başka senaryolarla yürüyecek ama biz eserler ve hizmetle yürüyeceğiz.