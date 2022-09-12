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105 yeni yurt binası geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı yeni yurtları A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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105 yeni yurt binası geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı yeni yurtları A Haber’de anlattı

105 yeni yurt binası geliyor. Yeni binaların açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü yapacak. Peki bu binalar nasıl olacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu detayları anlattı.

Başka örneği yok! Türkiye ilk ve tek YENİ YURTLAR NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yurt binalarını çarşamba günü açacak. Yeni yurt binaları nasıl olacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de anlattı.

Bakan Kasapoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Yurt Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye'deki yurtları 7/24 takip edebiliyoruz. Veri analistlerimiz, yazılım mühendislerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımız burada gece gündüz takip halindeler. Burası yeni bir mekan. Veri odaklı stratejimiz gereği teknik donanım anlamında modern bir imkan sağlıyor.

Hem yerleştirme sürecini hem sonraki süreci buradan yönettik ve buradan takip etmeye devam edeceğiz. Bugün yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Çocuklarımız gençlerimiz sıralarına ve öğretmenlerine kavuştular. Tüm gençlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum, zihin açıklığı diliyorum. Öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum.

Üniversitelerimiz de açılış sürecine giriyorlar. Yurtlar ve hazırlıklar sürüyor. Gün gün planladığımız süreçler devam ediyor, gençlerimizin karşılanması ağırlanması her biri hassasiyetle takip ediliyor. Bunlar devasa bir vizyonun eseri. Bu vizyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu. Son 22 yılda ortaya konan genç odaklı siyasetin eseri.

14 Eylül Çarşamba günü 105 yeni yurdun açılışını yapacağız. Burada gençlerimizle buluşacağız. Türkiye'nin öğrenci yurdu noktasındaki en kapsamlı en yaygın en kapasiteli vizyonunu daha da büyüteceğiz. Bu konuda Türkiye'den başka örnek yok. Yükseköğretimdeki öğrencisine bu kadar altyapıyı sunan bu kadar geniş ağı sunan ilk tek örnek Türkiye'dir. Bu anlamdaki başarımızı büyütmeye devam ediyoruz.

825 bin kapasite var. En yakın ülkeye baktığınızda 150 binler civarında. Avrupa, en gelişmiş ülkeler bu durumda. Bu bir vizyondur. Bu vizyonu büyütmek bizlerin boynunun borcudur. Genç odaklı siyaset, eser odaklı siyaset bunun neticesidir. Söz uçar eser kalır. Bizim anlayışımız budur. Birileri başka senaryolarla yürüyecek ama biz eserler ve hizmetle yürüyeceğiz.

180 bin kapasiteden 190 yurttan 825 bin kapasiteye 800 yurda ulaştık. Her geçen gün bu sayı artıyor ve artmaya devam edecek. Bununlar birlikte modernize edilen yurtlar var."

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