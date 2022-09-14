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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılacak

Son dakika haberleri... Ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından davet edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gelecek.

Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gelecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.

Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun başlıca gündem maddesi olması öngörülüyor.

Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor! BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR!

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