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Son dakika: MİT'ten Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Son dakika: MİT’ten Irak’ta PKK’ya ağır darbe! Teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberleri... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta önemli bir operasyona daha imza attı. Kuzey Irak'taki PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampına sızan MİT unsurları, Şahan-Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı Civan kod adlı Aya Ahmet SüleymanTürkiye'ye getirdi.

PKK terör örgütünün tamamen bitirilmesine yönelik güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kuzey Irak bölgesinde PKK/KCK'ya yönelik son dönemlerde önemli operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın en önemli barınma merkezine sızmayı başardı.

MAHMUR KAMPINDAN GETİRDİLER

MİT unsurlarının Mahmur kampında yaptıkları operasyonla Şahan-Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi. Türk bayraklarının arasında elleri kelepçelenerek fotoğraflanan terörist Hatip Güney'in PKK/KCK kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2019 yılı Eylül ayında illegal yolla Van'ın Başkale İlçesinde İran'a geçtiği, daha sonra da İran'dan Irak Süleymani'yeye giderek Asos alanında savaşçı eğitimi aldığı öğrenildi. Eğitimin ardından Mahmur kampında görevlendirilen teröristin kampta Miştenur sözde şehit Çekdar ve tepe taburlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

ÖRGÜT İÇERİSİNDE TİM KOMUTANLIĞI YAPMIŞ

Sözde şehit Şilan Guyin akademesinde ideolojik silahlı eğitim alan Hatip Güney'in eğitimin ardından sözde şehit Deniz taburunda tim komutanı olarak görevlendirildiği bildirildi. Türkiye'ye getirilen diğer terörist, Aya Ahmet Süleyman'ın PKK/KCK/PYD/YPG/YPJ yapılanmasına 2015'de katıldığı, iki yıl Suriye'de faaliyet göstermesinin ardından 2017'de Suriye'den Irak Gare alanına geçtiği, Gare'de aldığı eğitimler sonrasında Irak Avaşin Basyan ve son olarak Mahmur kampında görevlendirildiği öğrenildi.

MİT’ten Mahmur Kampı operasyonu MİT'TEN MAHMUR KAMPI OPERASYONU

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