Son dakika: MİT’ten Irak’ta PKK’ya ağır darbe! Teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman Türkiye’ye getirildi

MAHMUR KAMPINDAN GETİRDİLER

MİT unsurlarının Mahmur kampında yaptıkları operasyonla Şahan-Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi. Türk bayraklarının arasında elleri kelepçelenerek fotoğraflanan terörist Hatip Güney'in PKK/KCK kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2019 yılı Eylül ayında illegal yolla Van'ın Başkale İlçesinde İran'a geçtiği, daha sonra da İran'dan Irak Süleymani'yeye giderek Asos alanında savaşçı eğitimi aldığı öğrenildi. Eğitimin ardından Mahmur kampında görevlendirilen teröristin kampta Miştenur sözde şehit Çekdar ve tepe taburlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

ÖRGÜT İÇERİSİNDE TİM KOMUTANLIĞI YAPMIŞ

Sözde şehit Şilan Guyin akademesinde ideolojik silahlı eğitim alan Hatip Güney'in eğitimin ardından sözde şehit Deniz taburunda tim komutanı olarak görevlendirildiği bildirildi. Türkiye'ye getirilen diğer terörist, Aya Ahmet Süleyman'ın PKK/KCK/PYD/YPG/YPJ yapılanmasına 2015'de katıldığı, iki yıl Suriye'de faaliyet göstermesinin ardından 2017'de Suriye'den Irak Gare alanına geçtiği, Gare'de aldığı eğitimler sonrasında Irak Avaşin Basyan ve son olarak Mahmur kampında görevlendirildiği öğrenildi.