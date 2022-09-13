13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Son dakika: Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. İşte haberin detayları...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA