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MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2022
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MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukyrana limanlarından hareket ettiğini açıkladı. Öte yandan bugün 12 geminin de denetlenmesi planlandı.

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