Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut açıklaması saat kaçta?

Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

81 ilde projeler hayata geçirilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.