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Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Kırklareli’nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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