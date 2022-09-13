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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetler yürüttüğü, birbirleri ile ortak para trafiği belirlenen ikisi Türk vatandaşı 11 zanlıdan 9'u yakalandı. 2 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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