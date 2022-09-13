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Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Bodrum’da Yunanistan’ın geri ittiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün arayla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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