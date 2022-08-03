03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ege'de Yunan zulmü! Yunanistan göçmenlerin botunu yine Türk kara sularına itti

Son dakika: Ege'de Yunan zulmü! Yunanistan göçmenlerin botunu yine Türk kara sularına itti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Ege’de Yunan zulmü! Yunanistan göçmenlerin botunu yine Türk kara sularına itti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA