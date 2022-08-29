İzmir’de Yunan zulmü! 96 göçmen kurtarıldı

"HERŞEYİMİZİ ALDILAR"

Öte yandan Yunanistan unsurlarının kendilerine şiddet uyguladıklarını belirten Rahmani, "Yunanlılar bizim her şeyimizi, paralarımızı aldı. Hiçbir şey bırakmadı. Telefonları, paraları aldı. Bin euro, 2 bin euro, 500 yüz euro ne varsa hepsini aldı. Hiçbir şey bırakmadı. Ben kendim dayak yedim. Doğru dürüst yemek yiyemiyorum. Çok kötü. Suçum ne vardı. Elimi kaldırdım. Bana bir bardak su verin. Çok susadım. Ondan sonra geldi dövmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Rahmani, soru üzerine bir haftadır denizde olduklarını, Türkiye'de altı senedir yaşadığını, çalıştığını ve Türkçe'yi burada öğrendiğini söyledi.

İşlemleri tamamlanan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.