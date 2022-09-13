13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Bakan Mahmut Özer ile iki öğretmen adayı arasında dün gerçekleşen özel bir sohbetin içeriğinin bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA