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Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ'cü 4 eski asker yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Yunanistan’a yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ’cü 4 eski asker yakalandı

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen ikisi FETÖ şüphelisi 2'si FETÖ sanığı 4 eski asker yakalandı.

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