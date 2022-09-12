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HDP önünde evlat nöbetindeki acılı anne: Burayı terk etmeyeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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HDP önünde evlat nöbetindeki acılı anne: Burayı terk etmeyeceğiz

Diyarbakır’da, 2015 yılında kaçırılan 22 yaşındaki oğlu Mehmet için evlat nöbetine devam eden İmmihan Nilifırka, "Biz anne ve babalar olarak evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

Alçak terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı.

BİN 106'NCI GÜNE GİRİLDİ

304 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1106'ncı güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu.

2015'te Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, "Biz burayı terk etmeyeceğiz. Oğlum İzmir Ege Üniversitesi'nde okuyordu. Biz anne babalar olarak evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Yavrumuzu bıraksınlar. Çocuklarımızın üzerlerinden ellerini çeksinler. Eğer çocuğum gitmemiş olsaydı hem onu evlendirecektim hem de çocuğu okula gidecekti. Bir an önce okulunu bitirip evlenmek istiyordu. Çocuklarımızı mağaralara mahkum etmişler, bize evlatlarımızı versinler" diye konuştu.

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