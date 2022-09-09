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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, polisin durdurduğu otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı.

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