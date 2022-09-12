12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Balikesir Valiliği: FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı

Balikesir Valiliği: FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Balikesir Valiliği: FETÖ firarisi yarbay Edremit’te yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen firari yarbay F.H., Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA