12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bilim insanları Tonga'daki yanardağ patlamasının ürettiği okyanus iç dalgalarını keşfetti

Bilim insanları Tonga'daki yanardağ patlamasının ürettiği okyanus iç dalgalarını keşfetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Bilim insanları Tonga’daki yanardağ patlamasının ürettiği okyanus iç dalgalarını keşfetti

Çinli araştırmacılar Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da ocak ayında meydana gelen volkanik patlamanın ürettiği okyanus iç dalgalarını keşfetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA