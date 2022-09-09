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4 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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4 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon soruşturmasında aranan 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

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