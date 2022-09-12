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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sabiha Gökçen" göndermesi: Vizyonsuzlar

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na Sabiha Gökçen göndermesi: Vizyonsuzlar

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2001 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı için söylediği,"Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" sözlerini hatırlarak "Vizyonsuzlar" yorumunu yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Günde 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattımızı tamamladık!" mesajıyla Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2001 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı için söylediği sözleri hatırlatarak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

VİZYONSUZLAR

Bakan Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı Tuz Gölü'nde alabalık tesisi açmaya benzer, uçak inmeyen yere havalimanı yapılmaz." demişti vizyonsuzlar..." sözleriyle göndermede bulundu.

Karaismailoğlu, "Günde 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattımızı tamamladık!" bilgisine de yer verdi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU METRO HATTININ TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Test sürüşü Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında gerçekleştirildi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Türkiye'nin en büyük projelerine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 21 sene önce, Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 2001 yılında Sabiha Gökçen için söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:

''Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer."

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında son aşama PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTINDA SON AŞAMA
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