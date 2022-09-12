Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sabiha Gökçen" göndermesi: Vizyonsuzlar

İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:

''Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer."



