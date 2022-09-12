Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının deneme sürüşüne katıldı! Orada müjdeleri peş  peşe verdi

52 İLDE HIZLI TREN

Karaismailoğlu, demir yolundaki hızlı trene bağlı 8 ili gelecek yıllarda 52'ye çıkarmanın çabası içerisinde olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine limanlarımız, organize sanayi bölgelerimizi de demir yolu hatlarına bağlayarak lojistikteki maliyetleri ve üretimdeki lojistik maliyetini düşürmek için de önemli çalışmalarımız var. Ayrıca karbon emisyonunun azaltılması da demir yolları yatırımlarımızdaki önemli faktörden bir tanesi. Şehirler arası demir yolları devam ediyor. Yine şehir içinde de önemli metropollerde, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde planlanmış olan demir yolu yatırımlarımız ve raylı sistem metro yatırımlarımız da hummalı bir şekilde devam ediyor. Bursa'da Kocaeli'de, Ankara'da, İzmir'de, Kayseri'de, Gaziantep'te önemli yatırımlarımız var. Bitmek üzere olanlar, devam edenler var. İnşallah önümüzdeki günlerde önemli yatırımlarımızı milletimizin hizmetine sunacağız.

İstanbul genelinde de yapımı devam eden, bakanlığımızca üstlenilmiş 7 tane metro hattımız var. Bugün İstanbul'da işletilmekte olan 260 kilometrelik metro hattımızı 2019 yılı öncesinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmuştuk. Maalesef aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen bunun üzerine hiçbir şey konulmadığı gibi devam eden hatlarda da önemli bir ilerleme yok.

Bizler bakanlık olarak İstanbulluları tabii ki birilerinin keyfine bırakamazdık ve yatırımlarınızı hızlandırdık. Bu yıl içerisinde ekim ayından itibaren her ay İstanbul'da önemli bir metro hattının açılışını yapacağız. Diğer 4 metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde de bitireceğiz."

Bu sabah incelemelerinde bulundukları Kadıköy-Kartal-Pendik hattının Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısı üzerinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Biraz önce test sürüşlerimizi yaptık, gayet başarılı bir şekilde imalatlarımızı tamamladık. Temizlik işleri de dahil şu an son detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah ekim ayı içerisinde, bitmiş olan bu hattımızı da milletimizin hizmetine sunacağız.

Sabiha Gökçen Havalimanı'yla birlikte D100'le Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özellikle Pendik'teki yoğun nüfus hareketinin iş hareketinin olduğu mahalleleri de metroyla buluşturmuş oluyoruz. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini de ekim ayı itibarıyla metro konforuyla buluşturmuş olacağız." diye konuştu.