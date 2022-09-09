Bakan Karaismailoğlu’ndan müjde! ‘Önümüzdeki günlerde İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz’

Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızdaki kadrolar ile birlikte inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da her ay bir metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı'yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Metrosu'nu da aralık ayında hizmete sokacağız" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.