Akdeniz ve İç Anadolu’yu birbirine kesintisiz bağlayacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: 20 dakika kısalacak

Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlanacak. Eğiste Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla, Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standardı yükseltilecek, zamandan ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak" ifadelerini kullandı.