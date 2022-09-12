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AK Parti MKYK toplandı

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, saat 16.20'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki kritik toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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