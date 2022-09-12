12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar: 371 terörist Pençe Kilit'te terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar: 371 terörist Pençe Kilit'te terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar: 371 terörist Pençe Kilit’te terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK öncesi Pençe- Kilit Harekatı ile ilgili önemli açıklamlarda bulundu. Bakan Akar, 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA