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Hakkari'de PKK'ya operasyon! Mühimmatlar ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Hakkari’de PKK’ya operasyon! Mühimmatlar ele geçirildi

TSK tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.

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